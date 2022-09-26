Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan 22 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı "MINKIE" isimli motor yatta, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de yangın çıkan motor yat battı - Son Dakika

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