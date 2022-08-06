Marmaris'te 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.08.2022 16:27
Marmaris'te 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 can salı içinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Can salları içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan 2 Türk vatandaşı da yakalandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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