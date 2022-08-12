Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

12.08.2022 14:55
Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisinde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 63 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili Bozburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgede çobanlık yaptığı belirtilen Ömer Cankurt gözaltına alındı.

Cankurt'un, jandarmadaki ifadesinde hayvanlarına saldıran yılanları uzaklaştırmak için bölgede ateş yaktığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Söğüt, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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