Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

21.09.2022 12:56

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Öte yandan gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Muğla'nın Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle:

YORUMLAR
500
Marmaris'te orman yangını başladı (3) Marmaris'te orman yangını başladı (3) Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:35 Rusya niçin kısmi seferberlik ilan etti? Peskov, NATO haricinde bir dizi farklı hasım ülkeyi işaret etti
13:30 Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı
13:14 Geniş Aile dizisinin kadın oyuncuları, 11 yıl sonra gittikleri kuaförde karşılaştı
12:56 Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
12:29 Korkunç cinayetin ardından... Annesini parçalara ayırıp tencereye koyan kadın akıl hastanesine yatırılacak
12:17 Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti! Menajeri İstanbul'a çağrılacak
12:14 Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü!
12:08 TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası! Ayrıntıları yarın Erdoğan açıklayacak
11:59 Büyükşen davasında azmettirici olduğu iddia edilen sanığın, çiftin doktor olan oğlu Osman'a sorduğu sorular şaşkına çevirdi
11:49 İran'da sular durulmuyor! İslami ölçüde başörtüsü takmadığı gerekçesiyle dövülerek öldürülen Mahsa Amini protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 14:02:03. #1.11#
SON DAKİKA: Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement