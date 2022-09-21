Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle: