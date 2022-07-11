Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

11.07.2022 16:01
Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçirenler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçirenler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Bayramı tatili için Fethiye ilçesine gelenler Fethiye- Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran ulaşım, kolluk kuvvetlerince kontrollü olarak sağlandı.

Uzun süre kuyrukta beklemek istemeyen bazı tatilciler, araçlarını yol kenarlarına park edip yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Özellikle Karagözler Mahallesi'ndeki Yarımada bölgesinde yoğunluk oluştu.

Bodrum'da da tatil için gelenlerin ilçeye girişleri devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden araçlarıyla ilçeye gelen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk bayramın ilk gününden bu yana sürüyor.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet Kavşağı ile Konacık istikametlerinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin sıkıştığı noktalarda ise polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparak yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, polis ile jandarmanın trafik ekipleri, turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yapıyor.

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Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Jandarma, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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