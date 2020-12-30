Muğlaspor: 2-0 - Son Dakika

Muğlaspor: 2-0

30.12.2020 15:08
Muğlaspor: 2-0, System.String[]

STAT: Minareli Çavuş Spor TesisleriHAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Ufuk Uğurlu (xx), Erol Ernek (xx)BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx) - Kerem Az (xxx), Ramazan Erarslan (xxx), Mahmut Güleç (xxx), Kemal Uzuntepe (xxx), Tuğkan Kamışoğlu (xx) (Dk.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Ufuk Uğurlu (xx), Erol Ernek (xx)BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx) - Kerem Az (xxx), Ramazan Erarslan (xxx), Mahmut Güleç (xxx), Kemal Uzuntepe (xxx), Tuğkan Kamışoğlu (xx) (Dk. 80 Ercan Karaca x), Muhammet Öz (xx), Alpay Aldemir (x) (Dk. 46 Muhammet Furkan Keskinoğlu (x), (Dk. 86 Mert Türkileri ?), Hüseyin Atalay (xxx) (Dk. 66 Batuhan Tunçay x), Doğacan Diker (xxx), Hüseyin Çelik (xxx)MUĞLASPOR: Barış Başkan (xx) - Emre Yıldırım (xx), İbrahim İçuz (xx), Cantürk Güngör (xx), Ömer Faruk Canbirdi (xx), Muhammed Emel (x) (Dk. 86 Zeki Sinanoğlu ?), Burak Yılmaz (x) (Dk. 72 Asım Aksungur x), Süleyman Çelik (x) (Dk. 60 Osman Kocaağa x), Nizamettin Emirhan Kılıç (x) (Dk. 86 Mümin Aysever ?), Erol Aydın (x) (Dk. 72 Barış Sungur x), Atakan Akbulut (xx)SARI KARTLAR: Tuğkan Kamışoğlu (Bursa Yıldırımspor) - Ömer Faruk Canbirdi, İbrahim İçuz, Atakan Akbulut, Emre Yıldırım (Muğlaspor)GOL: Dk. 60 Hüseyin Atalay, Dk. 90+2 Hüseyin Çelik (Bursa Yıldırımspor)Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele veren Bursa Yıldırımspor, sahasında ağırladığı Muğlaspor'u Hüseyin Atalay ve Hüseyin Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.25'inci dakikada sağ kanattan yapılan orta sonrası Hüseyin Çelik'in kafa vuruşunda top kaleci Barış'ta kaldı.29'uncu dakikada Muğlaspor savunmasındaki anlaşmazlık sonucu bir anda topu alan Hüseyin Atalay, kalecinin açıldığını görünce aşırtma vuruşunu yaptı ancak, meşin yuvarlak üstten az farkla auta yöneldi.34'üncü dakikada Muğlaspor'da ceza sahası içerisinde kaleci Barış Başkan'ın pası kısa kalınca Hüseyin Atalay araya girdi. Kale ağzında kaleci ile karşı karşıya kalan Hüseyin'i, İbrahim İçuz arkadan çekerek indirdi. Hakem Sercan Yılmaz penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen Hüseyin Çelik'in yaptığı vuruşta, kaleci Barış Başkan soluna gelen topu çelerek penaltıyı kurtardı.İlk yarı golsüz sona erdi.50'nci dakikada Bursa Yıldırımspor Hüseyin Çelik ile gole yaklaşırken, deneyimli santrforun zor pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Barış Başkan topu kornere çeldi.Bursa Yıldırımspor, 60'ıncı dakikada öne geçti. Sağdan kullanılan köşe vuruşu sonrası, arka direkte hazır bekleyen Hüseyin Atalay, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.82'nci dakikadaki Muğlaspor atağında, Cantürk Güngör'ün yaptığı vuruş sonrası top az farkla dışarı çıktı.90+2'nci dakikada Bursa Yıldırımspor farkı ikiye çıkardı. Batuhan Tunçay'ın pası sonrası topla buluşan Hüseyin Çelik, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.Karşılaşma bu skorla sona erdi.

- Bursa
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0
Muğlaspor: 2-0

Erarslan, Ramazan, Çavuş, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Muğlaspor: 2-0 - Son Dakika Spor


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