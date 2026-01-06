Muğlaspor'dan Tarihi Gelir Projesi - Son Dakika
Muğlaspor'dan Tarihi Gelir Projesi

06.01.2026 15:55
Muğlaspor, Yatağan Termik Santrali'nde özel alan ile kalıcı gelir elde edecek, stadyum inşaatı sürüyor.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında camiayı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Muğlaspor'un uzun süredir üzerinde çalıştığı "kalıcı gelir" hayali gerçek oluyor. Yatağan Termik Santrali'ne ait Tınaz Bölgesi'nde, mermercilerin sıvı atıklarını bertaraf edebileceği özel bir alan oluşturuldu. Alanın kullanım izninin Muğlaspor'a verildiğini müjdeleyen Başkan Menaf Kıyanç, "Bölgeye döküm yapacak her kamyon başına kulübümüz gelir elde edecek. Bu proje, kulübün mali sürdürülebilirliği için tarihi bir adımdır" dedi.

Takımın ligdeki performansını değerlendiren Kıyanç, 19 yıl aradan sonra gelen 2. Lig başarısını bir üst seviyeye taşımak istediklerini belirtti. Sezonun ilk devresini ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatan Kıyanç, şu ifadeleri kullandı: "Önce birlik, sonra birinci lig' diyerek yola çıktık. Son üç maçtaki beraberlikler bizi üzse de lig genelinde çok iyi bir başlangıç yaptık. Şehirdeki bu birliktelik bizi başarıya taşıyacak"

Bahis soruşturması nedeniyle ceza alan oyuncuların takıma dönmeye başladığını belirten Kıyanç, transfer piyasasındaki yüksek fiyatlara da dikkat çekti. Taraftarın merakla beklediği stadyum inşaatına da değinen Başkan Kıyanç, çalışmaların son sürat devam ettiğini belirtti. Stadın 17 Ocak itibarıyla yüzde 95 oranında tamamlanmış olacağını duyuran Kıyanç, modern bir tesise kavuşmak için gün saydıklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yatağan Termik Santrali, Yerel Haberler, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

