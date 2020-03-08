Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0 - Son Dakika Spor

Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

7 saat önce

STAT: ATATÜRKHAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Mürvet Yavuztürk (xx), Kağan Yıldızlar (xx)MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) - Mustafa (xxx), Akif (xxx) (Dk. 89 Mehmet), Burak (xx), Ramazan (xxx) (Dk.83 Adem), Güray (xxx), Rıdvan (xxx) (Dk.

Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0, System.String[]

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Mürvet Yavuztürk (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) - Mustafa (xxx), Akif (xxx) (Dk. 89 Mehmet), Burak (xx), Ramazan (xxx) (Dk.83 Adem), Güray (xxx), Rıdvan (xxx) (Dk.90+3 Rıza), Murat Can (xxxx), Batuhan (xx), Muhammed (xxx), Sami (xx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Behiç (x) - İlker (xx), Ziya (x), Youssef (xx), Emre (xx), Muhammed Emin (xx), Onur (x), Ethem (x), Berke (x) (Dk. 56 Turgay x), Yasin (x) (Dk. 75 Sinan x), Okan (x)

GOLLER: Dk.12 Ethem (Kendi kalesine), Dk. 84 Murat Can (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Muhammed (Muğlaspor) Muhammed Emin (Nevşehir Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yaşadığı mali sıkıntılara rağmen çıkışını sürdüren Muğlaspor, evinde Nevşehir Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek adını Play-Off hattına yazdırdı. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 12'nci dakikada kendi kalesine Ethem ile 84'üncü dakikada Muratcan attı. Hafta içinde istifalarla kan kaybeden Muğlaspor yönetim kurulunun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle aldığı karar sonrası Nevşehir mücadelesinde şeref tribününün tamamı kadınlara ayrıldı. Kadın taraftarlar ellerindeki yeşil-beyazlı bayraklar ile Muğlaspor'a destek verdi.  Karışlaşmada 1 yardımcı hakem ve dördüncü hakem ile 2 gözlemcinin kadınlardan oluşması dikkat çekti. Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre maçı beraber izledi. Bu skorla Muğlaspor 41 puana ulayıp Play-Off barajına yerleşti.

12'nci dakikada Muğlaspor aradığı golü buldu. Nevşehir Bldspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Murat Can'ın vuruşunda top Ethem'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci  dakikada Nevşehirli Yasin'in ceza alanı dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

67'nci dakikada konuk takım beraberlik fırsatını kaçırdı. Youssef'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur'un vuruşunu kaleci Gökhan müthiş çıkardı.

84'üncü  dakikada Muğlaspor farkı ikiye çıkardı. Muğlaspor'un golcüsü Murat Can ceza alanı içinde buluştuğu topu gole çevirdi: 2-0.

Mücadeleyi Muğlaspor 2-0'lık skorla kazandı.


Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Burak, Yavuztürk, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:46 Kaynak: DHA
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