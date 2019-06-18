Muhammed Mursi'nin vefatı

BOLU/DÜZCE/ZONGULDAK/SAKARYA/ Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya ve Karabük'te, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklamaları yapıldı.

BOLU/DÜZCE/ZONGULDAK/SAKARYA/ Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya ve Karabük'te, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklamaları yapıldı.

Bolu'da Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Yıldırım Beyazıd Camisi önünde açıklama yapan Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakcı, Mursi'nin, sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

Mursi'nin 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit olduğunu belirten Sarımsakcı, şunları kaydetti:

"Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayetin ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha birkaç ay önce bizzat mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir."

AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Selma Ünal da Demokrasi Meydanı'nda yaptığı açıklamada, inandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini kaydetti.

Mursi'nin 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdürdüğünü aktaran Ünal, "Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı 'Dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzce

AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Ersin Gökçe, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle hakka yürüdüğünü söyledi.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini ifade eden Gökçe, şöyle devam etti:

"Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir."

İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) Düzce Derneği Başkanı Osman Altındal, Cedidiye Camisi'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, Mursi'nin sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

Mursi'nin 6 yıldır hapiste bulunduğunu anımsatan Altındal, "Mısır cundasının zindanlarındaki binlerce mazlum için durum daha kritik bir hal aldı. İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın ve sağduyulu kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor. Mısır'daki siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır, Sisi cuntasının uluslararası mahkemelerde yargılanması için çalışma başlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak



Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Merkez İlçe Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanı Mustafa Yerebakan, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde yaptığı açıklamada, sürekli "demokrasi, insan hakları ve özgürlük" diyen Batı dünyasının, Mısır'da yapılan darbeye ve bir gün sonra da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutuklanmasına sessiz kaldığını söyledi.

Mısır'daki idamların, ölümlerin yaralanma ve tutuklanmaların Batı dünyasını rahatsız etmediğini belirten Yerebakan, şöyle konuştu:



"Batı, bu idamlar ve tutuklamalar karşısında bırakın tepki göstermeyi bilakis teşvik edici olmuştur. Çünkü küresel sistem kontrolünde tutmak istediği ülkelerde toplumun farklı kesimlerini birbirine düşürmeyi, düşmanlık oluşturmayı, telafisi çok zor acılar yaşatmayı bir strateji olarak uygulamaktadır. Bu tuzağın farkında olmak, bu oyuna gelmemek, sabırla haktan ve adaletten yana olmak büyük bedeller gerektirmektedir. Her türlü olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreçte dahi hakkı hak bilip haktan yana olarak yaşamak ve ölmek insan için en şerefli lütuftur."



Konuşmanın ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi.



AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Abalı, parti binasında yaptığı açıklamada, inandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini, sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

Sakarya

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Merve Hilal Coşar, il binasında yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini dile getiren Coşar, "Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir." diye konuştu.

Coşar, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğüne işaret ederek, "Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi.

Karabük

AK Parti Karabük İl Başkanlığında açıklama yapan AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Mursi'nin, zalim mahkeme süreçlerinde şehadetini büyük üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Bütün dünyanın bu zulmü görmezden geldiğine dikkati çeken Uncuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise zulme ilk günden beri karşı durduğunu kaydetti.

AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köşker de Mursi'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, Mursi'nin mahkeme salonunda şehadete yürüdüğünü ifade etti.

Mursi'ye Allah'tan rahmet, tüm İslam alemine sabır dileyen Gündoğdu, "Mursi'nin Cenabıhakkın lütfuna mahzar olduğuna inanıyoruz ve dua ediyoruz.

Mısırlı yöneticilere ülkelerinin emin bir liman olmasını engelleyen, Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçmesini hatırlatırız." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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