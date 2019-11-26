Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi...
Son Dakika 3. Sayfa Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi... - Son Dakika

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi...

6 saat önce

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi..., System.String[]

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce, Turan ve Atilla için ayrıca suç duyurusunda bulundu. - ANKARA

Muharrem İnce, Talat Atilla, Rahmi Turan, Sözcü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
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