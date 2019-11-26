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Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi...
6 saat önce
Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm