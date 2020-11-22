Mühendis kızlardan şarkı

5. İSTANBUL BULUŞMASI
" Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesi kapsamında devlet üniversitelerinde mühendislik eğitimi alan kız öğrenciler her yıl İstanbul'da mezunlar, gönüllü mentorlar ve rol modellerle bir araya geliyor. Bu sene 5'incisi düzenlenen 'İstanbul Buluşması'nda öğrenciler, Avrupa Müzik'in desteğiyle gerçekleştirilen atölyeye de katıldı.
ŞARKIYA GRİPİN İMZASI
Atölyede müzik grubu Gripin'le birlikte "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesi için şarkı bestelendi. Kolektif bir çalışmayla proje şarkısını oluşturan "mühendis kızlar", kendileri gibi mühendislik okumak isteyen genç kadınlara rol model olmayı ve kadınların her sektörde başarılı olabileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.
İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ
Emek verip, yol çizmeye
Kadının gücünü göstermeye
Dünyayı değiştirmeye hazırız
Engellerden yılmayız
Şimdi bizim zamanımız
Dünyayı değiştirmeye hazırız
Biz mühendis kızlarız!
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