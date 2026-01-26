Muhittin Böcek'e 40 Yıl Hapis İstemi

BÖCEK'İN 40 YIL HAPSİ İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 6'sı tutuklu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Muhittin Böcek hakkında 40 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede yer alan ilk eylemde, 2024 yerel seçimleri sürecinde yürütülen propaganda çalışmaları kapsamında yapılan reklam harcamalarının, bazı iş insanlarına fatura ödetilerek karşılandığı ileri sürüldü. Bu kapsamda, bir reklam firması tarafından düzenlenen faturalar üzerinden milyonlarca lira tutarında ödeme yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına lüks dubleks daire alındığı, daire bedelinin yanı sıra geçmişe dönük kira ödemelerinin elden teslim edildiği öne sürüldü. Ayrıca, 80 milyon lira tutarında boşanma tazminatı ödendiği, bu paranın bir bölümünün döviz cinsinden temin edildiği, kalan kısmının ise lüks araç alımlarında kullanıldığı iddia edildi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNE VİLLA, YAKINLARA ARAÇ VE DAİRE GEÇİRİLDİ

İddianamede, Muhittin Böcek ile Zuhal Böcek'in ortak çocukları adına lüks villa alındığı, paranın döviz ve altın alım-satımı görüntüsü verilerek transfer edildiğine ilişkin tespitlere yer verildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin yakınları adına lüks araçlar alındığı, bazı araçların elden nakit ödeme yöntemiyle temin edildiği belirtildi.

LÜKS SAATLER VE ELDEN PARA İDDİALARI

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda lüks saatlere el konulduğu, bu saatlerin iş insanları tarafından satın alındığı ve şüphelilere teslim edildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Bazı iş insanlarının, belediyedeki iskan ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında elden para verdiği iddiası da iddianamede yer aldı.

İSKAN VE RUHSAT KARŞILIĞINDA DAİRE VE DÜKKAN TALEP EDİLDİ

İddianamede, özellikle Aksu ilçesindeki Altıntaş bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitlerden, iskan ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında daire ve iş yeri alındığı tespitine yer verildi. Bazı müteahhitlerin, mağdur olmamak için talepleri kabul etmek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri, bu kapsamda çok sayıda dükkanın farklı kişiler adına devredildiği kaydedildi.

Dosyada, bazı müteahhitlerin iskan süreçlerinde vakıflara bağış yapmaya zorlandığı, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne araç hibesi gibi taleplerde bulunulduğu iddialarına da yer verildi.