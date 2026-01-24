Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı. Böcek'in, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Uyku apnesi tanısı bulunan Muhittin Böcek'in günlük olarak 21 farklı ilaç kullandığı belirtildi. Başkan Böcek'in sağlık durumunun acil değerlendirme gerektirmesi nedeniyle hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.
Muhittin Böcek'in hastanedeki kontrollerinin ardından sağlık durumuna ilişkin nasıl bir karar verileceği merak konusu olurken, yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
