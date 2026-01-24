Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

24.01.2026 07:42
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı. Böcek'in tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı. Böcek'in, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK SORUNLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Uyku apnesi tanısı bulunan Muhittin Böcek'in günlük olarak 21 farklı ilaç kullandığı belirtildi. Başkan Böcek'in sağlık durumunun acil değerlendirme gerektirmesi nedeniyle hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Muhittin Böcek'in hastanedeki kontrollerinin ardından sağlık durumuna ilişkin nasıl bir karar verileceği merak konusu olurken, yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Fırat Karakayacı Fırat Karakayacı:
    tabii dümenden hasta, çıkarmayın sakın yatsın aklı başına gelir 6 16 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu adama sahip çıkın Bu adamı birileri götürmeye çalışıyor bakın bu işin içinde Özel olabilir vardır demiyorum ama olabilir Çünkü işin içinde belediye başkan adayı olabilmek için Özgür özele 20 milyon $ rüşvet verdiği iddiası var 5 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
