Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anıldı.
Anma programına, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet katıldı.
Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kabre güller ve karanfiller bırakıldı.
Program, yapılan duaların ardından sona erdi.
Son Dakika › Politika › Muhsin Yazıcıoğlu 33. Yılında Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?