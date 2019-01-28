Muhtaç Çocuklar İçin Osmanlı Kıyafetleri Ve Takıları Sergisi Açıldı

Osmanlı kıyafetlerinin satışından elde edilen gelir muhtaç çocuklara verilecek

7 TL'den 720 TL'ye kadar her bütçeye uygun yüzük, çanta, elbise, tablo ve benzeri ürünlerin satışından elde edilecek tüm gelir Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Osmanlı Devleti'nin 720.Kuruluş yıl dönümü Bağcılar'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Osmanlı Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerler kendi yaptıkları ürünlerden "Osmanlı Kıyafetleri, El Sanatları ve Takı Sergisi açtı. Açılış töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Osmanlı Haftası için özel bir program düzenledik. Sergiye baktığımızda el emeği göz nurunun nakış nakış işlendiğini gördük. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bağcılar ailesi olarak yıllardır mutlu yuva huzurlu toplum diye verdiğimiz mücadelenin kurumsallaşmış şekli olan Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde birbirinden güzel hizmetler ortaya koyuyoruz" dedi.

"7 TL'den 720 TL'ye kadar her bütçeye uygun eser var"

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak Osmanlı'da kullanılan değişik motiflerden yararlanılarak günümüze modernize edilerek hazırlanan elbiseler, el örgüleri, takılar ve süs eşyasından oluşan ürünler, İstanbulluların beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin kendi yaptığı eserler arasında 7 TL'lik yüzükten 20 TL'lik çantaya 200 TL'lik elbise ve 720 TL'lik tabloya kadar her bütçeye uygun çok sayıda eser bulunuyor. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı yoksul ve korunmaya muhtaç çocukların bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinde kullanılması amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak. Programda davetlilere Osmanlı macunu ve şerbet de ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda 28 Ocak – 01 Şubat 2019 tarihleri arasında açık olacak sergi bir hafta boyunca kültür ve sanatseverler tarafından gezilebilecek.