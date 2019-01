Muhtar Adayı, 'Her Hava Şartına Muhtarınız Hazırdır' Diyerek Soğuk Suya Girdi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde muhtar adayı olan Binali Aslan (52), 'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' diyerek Çınarlıdere'nin soğuk suyuna girdi.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi muhtar adayı Binali Aslan, hafta sonu arkadaşlarıyla beraber doğa koşusuna çıktı. Yaklaşık 20 kilometrelik parkuru tamamlayan Binali Aslan, koşunun sonunda 'Muhtar adayınız her hava şartına hazırdır. Hepinize selam, saygılar. Dağda kar, burada soğuk su' diyerek, Derince ilçesinde bulunan Çınarlıdere'nin soğuk sularına girdi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Aslan, paylaşımın altına "Soğukta, sıcakta korkmayan muhtar adayı karlı havada 20 kilometre tempolu koşu ardından soğuk suda yüzdüm iyi gelir. Üstelik bunu her zaman yapıyorum. Kışın ne hasta oluyorum ne de üşüyorum" notunu yazdı. Aslan'ın paylaştığı bu görüntüler takipçileri tarafından ilgi gördü.



