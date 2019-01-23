Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayından 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek' Kampanyası

Muhtar Adayından 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek' Kampanyası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Namık Kemal Mahallesi Muhtar adayı Ahmet Okur, örnek bir projeye imza atarak mahallesinde 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek kampanyası' uygulaması başlattı.

Muhtar Adayından 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek' Kampanyası, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Namık Kemal Mahallesi Muhtar adayı Ahmet Okur, örnek bir projeye imza atarak mahallesinde 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek kampanyası' uygulaması başlattı.

Osmanlı döneminde uygulanan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş "Askıda Ekmek" projesini Namık Kemal Mahallesi'nde başlatan Namık Kemal Mahallesi Muhtar adayı Ahmet Okur, uygulamayı geliştirilerek hem askıda ekmek, hem de askıda et olarak mahallelinin hizmetine sundu.

Hayır sahipleri ve esnaflar ile görüşerek bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Ahmet Okur, "Ecdadımız Osmanlı'dan beri gelen ancak kaybolmaya yüz tutmuş eski geleneğimiz Askıda Ekmek projesini mahallemizde gerçekleştirmeye başladık. Buna ek olarak, Askıda Et projesi de başlattık. Bu geleneklerimizi tekrardan gün yüzüne çıkartmak için bu uygulamaları hayata geçirdik. Evine et götüremeyen, ekmek götüremeyen kardeşlerimiz için böyle bir proje hazırladık. Bugün itibari ile Namık Kemal Mahallesi'nde, Hacı Murat Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi üzerindeki esnaflarımız, hayır sahiplerinin desteği ile uygulamayı hayata geçirdi" dedi.

İhtiyaç sahipleri için uygulamamızı destekleyen esnaflarımız dükkanların camlarına askıda et ve ekmeğin bulunduğunu belirten afişleri astı. Biz de vesile olduğumuz için çok mutluyuz diyen Okur, "Mahallemizin değerli sakinleri ve esnaf kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Her şey Namık Kemal için" diye konuştu.

Projeyi destekleyen mahalle esnaflarından Zafer Erdem, "Böyle bir uygulamada hem bu mahallenin esnafı olarak hem de market olarak bizde Ahmet abimizi destekliyoruz. Örnek bir proje. İhtiyaç sahipleri askıdan evlerine ekmek, et götürebilecek" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Namık Kemal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Etkisi Hafif Olacak Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:04:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayından 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek' Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]