Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı - Son Dakika

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Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı
6 saat önce
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.
ANKARA'nın Şereflikoçhisar
ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes
Salcan, koronavirüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.
Şereflikoçhisar'a bağlı İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Doğan, Sezai Şimşek, Ankara ve Zafer İlköğretim Okulu caddelerinde bulunan direklere içi kolonya dolu dispenserler monte etti. Muhtar Salcan, mahalle sakinlerini koronavirüse karşı korumayı amaçladığını belirterek, "Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Artık söz konusu caddelerde yürüyen vatandaşlarımız, ellerini kolonya ile dezenfekte ederek kendilerini koronavirüs hastalığından koruyacaklar" dedi.
- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:01 Kaynak: DHA
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