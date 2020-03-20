Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı - Son Dakika

Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı

6 saat önce

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.

Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı, System.String[]
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.

Şereflikoçhisar'a bağlı İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Doğan, Sezai Şimşek, Ankara ve Zafer İlköğretim Okulu caddelerinde bulunan direklere içi kolonya dolu dispenserler monte etti. Muhtar Salcan, mahalle sakinlerini koronavirüse karşı korumayı amaçladığını belirterek, "Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Artık söz konusu caddelerde yürüyen vatandaşlarımız, ellerini kolonya ile dezenfekte ederek kendilerini koronavirüs hastalığından koruyacaklar" dedi.


- Ankara
Şereflikoçhisar, Menderes, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:01 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar, koronavirüse karşı direklere kolonya astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]