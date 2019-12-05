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Muhtar Vural'ın acı günü

6 saat önce

Oltu Şehitler mahallesi muhtarı Gürbüz Vural ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştuErzurum Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken Melahat Vural (77) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Muhtar Vural'ın acı günü, System.String[]

Oltu Şehitler mahallesi muhtarı Gürbüz Vural ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştu


Erzurum Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken Melahat Vural (77) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Anne Vural'ın cenazesi Oltu Aslanpaşa Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - ERZURUM

Gürbüz Vural, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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