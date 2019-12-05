Muhtar Vural'ın acı günü
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Oltu Şehitler mahallesi muhtarı Gürbüz Vural ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştuErzurum Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken Melahat Vural (77) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Oltu Şehitler mahallesi muhtarı Gürbüz Vural ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştu
Erzurum Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken Melahat Vural (77) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Anne Vural'ın cenazesi Oltu Aslanpaşa Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - ERZURUM
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