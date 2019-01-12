Son Dakika Haberleri: Muhtara Tokat Atıp Kaçtılar

Muhtara Tokat Atıp Kaçtılar

11 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait evin önündeki odunları at arabasına yükleyen şahıslar muhtarı tokatlayıp kaçtı.

Muhtara Tokat Atıp Kaçtılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait evin önündeki odunları at arabasına yükleyen şahıslar muhtarı tokatlayıp kaçtı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi İsmail Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. İkisi erkek biri kadın 3 kişi, bir evin önünde çuval içerisinde bulunan odunları at arabasına yükledi. Bu sırada yoldan geçen Burhaniye Mahallesi Muhtarı Harun Alan, şahısların yanına gidip sahibinden izin alıp almadıklarını sordu. Bunun üzerine şahıslardan biri muhtara tokat atıp geldikleri arabayla hızla olay yerinden uzaklaştı. Bir anda neye uğradığını şaşıran muhtar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Gelen ekipler çevrede bulunan sokaklarda at arabalı şahısları aradı, ancak izine rastlayamadı.

Muhtar Harun Alan, "Baktım arabaya odun koyuyorlar. Roman olan vatandaşlara niye alıyorsunuz dedim? Onlar da sahibinden izin aldık dediler. Ben odunların sahibinin evine giderken biri bana tokat attı. Daha sonra at arabasına binip kaçtılar. Polis ekipleriyle sokakları gezdik, ama kendilerini bulamadık. Odunları alırken ikaz ettik, okkalı bir tokat yedik" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Çetinkaya, Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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