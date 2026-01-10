Muhtarlar Toplandı

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Altın başkanlığında Hükümet Konağı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda merkez ve köylerde yaşanan sorunlar muhtarlar tarafından dile getirilerek, ihtiyaç ve talepler değerlendirildi, çözüm önerileri hakkında kurum müdürleri ile istişade bulunuldu.