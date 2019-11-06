Muhtarlarla toplantı düzenlendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, sorunlar ele alındı.



İlçe Öğretmen evi salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir başkanlık etti. Daire amir ve müdürlerinin iştirak ettiği muhtarlar toplantısında, mahallelerin sorun ve talepleri görüşüldü.



Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, muhtarlık mesleğinin önemine temas ederek, muhtarların vatandaş ile yöneticiler ve idareciler arasında köprü görevi yaptığını vurguladı.



Muhtarlar ise, mahallelerinin sorunlarını dile getirirken, ilgili ve yetkililer de talepleri not aldı. Yetkililer, taleplerin ve sorunların imkanlar ölçüsünde çözüleceğini dile getirdiler. - MALATYA