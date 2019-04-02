Muhtarlıkta 6. Dönemi Başladı
1 saat önce
Bigalı Hüseyan Kaya, Turan Mahallesi'nde 6. kez muhtar seçildi.
Bigalı Hüseyan Kaya, Turan Mahallesi'nde 6. kez muhtar seçildi.
Alınan bilgiye göre, bin 860 seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde üç adayla yarıştı ve 726 oy aldı.
Üs üste 6. kez muhtar seçilen Hüseyin Kaya
, yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.
52 yaşındaki Kaya, 25 yıl dolu dolu muhtarlık yaptığını dile getirerek, "Oy veren vermeyen bütün mahalle halkına teşekkür ederim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:40 Kaynak: AA
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