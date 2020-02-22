Muhterem Nur yoğun bakımda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhterem Nur yoğun bakımda - Son Dakika

Muhterem Nur yoğun bakımda

7 saat önce

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.


2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un yüksek şeker hastalığına bağlı organ yetmezliğinden 3 gün önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Nur'un tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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