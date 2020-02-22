Muhterem Nur yoğun bakımda - Son Dakika

Muhterem Nur yoğun bakımda
7 saat önce
Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un yüksek şeker hastalığına bağlı organ yetmezliğinden 3 gün önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Nur'un tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL
Son Dakika Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil