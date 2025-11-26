Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağlığa aykırı imalat yaptığı gerekçesiyle mühürlenen pideci tartışılmaya devam ederken, iş yerinin içinde ortaya çıkan "gizli bölme" iddiası vatandaşların tepkisini daha da artırdı.

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin Atatürk Caddesi üzerindeki pide imalathanesinde yaptığı denetimde, ekiplerin tesadüfen fark edip tabandan açılan kapağın dar geçitten indiği ve burada kötü koku, hijyen dışı ekipmanlar ve bakımsız bir alanla karşılaştığı görüntüler gündem oldu. Sağlık skandalı yaşanan iş yeri Devrek Belediyesi Zabıta Müdürü Abdürrahim Altıntaş'ın talimatı ile anında mühürlendi.

Vatandaşlar, hem sosyal medyada hem sokakta tepkilerini dile getirdi. İş yerinin kapısı mühürlenerek, "5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği bu işyeri hijyen kurallarına uymadığı ve halk sağlığının korunması amacıyla faaliyetten men edilmiştir" yazısı asıldı.

İş yerinin önünde yazıyı gören vatandaşlar, Kimse kimsenin sağlığıyla oynayamaz. Bu görüntüler kabul edilemez. Mühürlenmesi çok doğru" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Bize dışarıdan pek temiz gelmiyordu. Nasıl da para kazanıyorlar. Sıcak satış olmuyordu ama toplu yemek veriyorlardı herhalde mevlitlere. İçeride kedi beslendiğini duyduk. Bazen kedi beslendiğini görüyorduk. Demek ki böyle para kazanılıyormuş. Belediyeye teşekkür ediyoruz, taviz vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Cengiz Korum ise "Kimsenin bir başkasının sağlığıyla oynamaya hakkı yok. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz. İlgilendiği için. Bu tür uygulamalar devam etsin. Sağlığımız her şeyden önemli" diye tepki gösterdi.

Belediyenin imalathane üzerindeki mühür ve denetim sürecinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan diğer kurumların da söz konusu işletme hakkında işlem başlattığı öğrenildi.