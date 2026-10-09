Müjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı - Son Dakika
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Müjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı

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Müjdat Gezen\'den Necla Uygur\'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'ndeki törene katılan usta oyuncu Müjdat Gezen'in açıklaması ise dikkat çekti. Necla Uygur ile birlikte sahneye çıkmak için anlaştıklarını anlatan Gezen, "Nejat abimin yadigarıydı. Birlikte oynamak üzere söz almıştım ondan... Sözünü tutmadı." diyerek gerçekleşmeyen planlarını ilk kez anlattı.

Müjdat Gezen, hayatını kaybeden Necla Uygur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde konuşan usta sanatçı, Necla Uygur ile birlikte tiyatro sahnesine çıkmayı planladıklarını açıkladı.

NECLA UYGUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şişli'deki Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından Necla Uygur için cenaze namazı kılındı. Törende Uygur ailesinin yakınları ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi. Necla Uygur'un oğulları Süha, Süheyl ve Behzat Uygur, camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Necla Uygur'un naaşı Feriköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Müjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı

MÜJDAT GEZEN'DEN CENAZEDE DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Necla Uygur'u son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerden biri de usta tiyatrocu Müjdat Gezen oldu. Cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gezen, Necla Uygur'u yıllar önce hayatını kaybeden eşi Nejat Uygur ile birlikte andı. Gezen'in açıklaması, iki sanatçı arasında daha önce kamuoyuna yansımayan bir tiyatro planını da ortaya çıkardı. Usta sanatçı, Necla Uygur'dan birlikte sahneye çıkmak için söz aldığını ancak bu isteğinin gerçekleşmediğini anlattı.

Müjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı

"BİRLİKTE OYNAMAK ÜZERE SÖZ ALMIŞTIM ONDAN"

Müjdat Gezen, Necla Uygur ile gerçekleştiremedikleri sahne planını şu sözlerle anlattı: "Nejat abimin yadigarıydı. Birlikte oynamak üzere söz almıştım ondan... Sözünü tutmadı."

Müjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı
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Müjdat GezenNecla UygurTeşvikiyeİstanbulMagazinSözlerSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • akil çelik akil çelik:
    Sen beri sözünde dur bir Fatiha oku ruhuna rahmetlinin 0 0 Yanıtla
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