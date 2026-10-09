Müjdat Gezen\'den Necla Uygur\'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı

Müjdat Gezen, hayatını kaybeden Necla Uygur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde konuşan usta sanatçı, Necla Uygur ile birlikte tiyatro sahnesine çıkmayı planladıklarını açıkladı.

NECLA UYGUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şişli'deki Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından Necla Uygur için cenaze namazı kılındı. Törende Uygur ailesinin yakınları ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi. Necla Uygur'un oğulları Süha, Süheyl ve Behzat Uygur, camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Necla Uygur'un naaşı Feriköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

MÜJDAT GEZEN'DEN CENAZEDE DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Necla Uygur'u son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerden biri de usta tiyatrocu Müjdat Gezen oldu. Cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gezen, Necla Uygur'u yıllar önce hayatını kaybeden eşi Nejat Uygur ile birlikte andı. Gezen'in açıklaması, iki sanatçı arasında daha önce kamuoyuna yansımayan bir tiyatro planını da ortaya çıkardı. Usta sanatçı, Necla Uygur'dan birlikte sahneye çıkmak için söz aldığını ancak bu isteğinin gerçekleşmediğini anlattı.

"BİRLİKTE OYNAMAK ÜZERE SÖZ ALMIŞTIM ONDAN"

Müjdat Gezen, Necla Uygur ile gerçekleştiremedikleri sahne planını şu sözlerle anlattı: "Nejat abimin yadigarıydı. Birlikte oynamak üzere söz almıştım ondan... Sözünü tutmadı."