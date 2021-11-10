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Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi - Son Dakika

Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi

10.11.2021 23:48

Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi Ortaokul yıllarında matematik dersini sevmeyen matematik öğretmeni Mukaddes Karip, öğrencilerinin de aynı durumdan mustarip olmaması adına "Cebimde Matematik" projesini geliştirdi Ortaokul yıllarında matematik dersini...

Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi

Ortaokul yıllarında matematik dersini sevmeyen matematik öğretmeni Mukaddes Karip, öğrencilerinin de aynı durumdan mustarip olmaması adına "Cebimde Matematik" projesini geliştirdi

OSMANİYE - Ortaokul yıllarında matematik dersini sevmeyen matematik öğretmeni Mukaddes Karip, öğrencilerinin de aynı durumdan mustarip olmaması adına "Cebimde Matematik" projesini geliştirdi. Tahtaya yazdığı matematik sorusunu doğru cevaplayan öğrencilerini ödüllendiren Karip, proje sayesinde öğrencilerine matematik dersini vazgeçilmez kıldı. Çözdükleri matematik soruları karşılığında aldıkları ödülleri matematik kumbarasında biriktiren öğrenciler de kardeş okullara kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor.

Osmaniye merkez Karacaoğlan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Mukaddes Karip, ortaokul yıllarında ön yargıyla baktığı hatta sevmediği matematik dersini öğrencilerine sevdirebilmek için bir proje geliştirmek istedi. Öğrencilik yıllarından esinlenerek "Cebimde Matematik" projesini geliştiren Karip, proje kapsamında öğrencilerin matematik dersine karşı korku ve çekinmelerini kırmayı amaçladı. Derslerde tahtaya yazdığı matematik sorularını gönüllü öğrencilerin cevaplamasını isteyen Karip, soruyu doğru cevaplayan öğrenciyi ödüllendiriyor. Çözdükleri matematik soruları karşılığında aldıkları ödülleri matematik kumbarası adını verdikleri kumbara içerisinde biriktiren öğrenciler de kardeş okullara kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor.

"Öğretmenim tahtaya kaldırmasın diye arkadaşımın arkasına saklanırdım"

Projenin hikayesinden bahseden matematik öğretmeni Mukaddes Karip, "Ortaokul çağlarımda matematik dersini sevmeyen bir öğrenciydim. Ön yargıya sahip bir öğrenciydim. Öğretmenimiz derse girdiği zaman tahtaya kalkmak istemezdim, parmak kaldırmak istemezdim. Öğretmenim beni tahtaya kaldırmasın diye önümdeki arkadaşın arkasına saklanırdım. Bu tür ön yargılarla ortaokul yıllarını geçtik. Bende öğrencilerime bu duyguları yaşatmak istemiyorum. Öğrencilerimin matematik korkusu ön yargıları kalmasın istedim. Bununla beraber "Cebimde Matematik" projesine başladık. Ödüllü sorularla belirli aralıklarla çocuklarıma ödüllü sorular soruyorum. Her ödüllü soruyu çözdükleri zaman 2 lira veriyorum. Çocuklar bunu çok sevdi" diye konuştu.

"Matematik kumbarası oluşturduk"

Projedeki amacının matematik dersini öğrencilere sevdirmek olduğunu söyleyen Karip, "Projeyi iyilik hareketine dönüştürmek istedik. Bir tane matematik kumbarası oluşturduk. Kumbarada biriken paralarla ihtiyaç sahibi okullara yardım yapmaya karar verdik. Biriken mevlalarla kardeş okullara kitap ve kırtasiye yardımı sağladık. Bununla beraber yaptığımız projelerde kendim dahil olduğum projelerde 'Durakta matematik, Gönüller bir kitap olsun, Resimlerle matematik, Mahallede matematik' gibi birçok projeyi gerçekleştirdik. Biz 'Cebimde matematik' projesiyle taçlandırmak istedik. Çocukların derse karşı ön yargısını kırsın, motivasyonlarını arttırsın ve derse katılımlarını arttırsın istedik. Projede amacımıza da ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Soruyu çözdüğüm için çok mutluyum"

Kumbaraya atılan paralarla kardeş okullara kırtasiye yardımı yaptıklarını ifade eden 8. sınıf öğrencisi Ece Su Can, "Öncelikle soruyu çözdüğüm için çok mutluyum. Hocamız tahtaya yazdığı soruları çözmemizi istiyor. Soruyu çözdüğümüz zaman bizlere sembolik olarak 2 lira veriyor. Bizde bu 2 lirayı kumbaraya atıyoruz. Kumbaraya atılan paralarla da kırtasiye malzemeleri alıyoruz. Aldığımız kırtasiye malzemelerini de kardeş okullara veriyoruz. Bu şekilde bir de yardım geliştirmiş olduk. Öğrenciler arasında da tatlı bir rekabet oluyor. Tahtaya daha çok şevkle kalmış oluyoruz" dedi.

"Matematik sorularına gönüllü olarak el kaldırıyorum"

Mukaddes öğretmenin geliştirdiği proje sayesinde matematikten korkmamaya başladığını belirten 8. sınıf öğrencisi İkbal Görgel, "Soruyu çözdüğüm için bende çok mutluyum. Matematik sorularına gönüllü olarak el kaldırıyorum. Öğretmenimizin yapmış olduğu projede yer almaktan onurluyum. Yapılacak olan yardımlarda bende yer alıyorum bunun içinde çok mutluyum. Matematikten korkmamaya başladım. Artık daha iyi yapıyorum. Yaptığımız sorulardan aldığımız paralarla yardım edebilmekte beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi
Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi
Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi
Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mukaddes öğretmen 'Cebimde Matematik' projesiyle dersi sevdirdi - Son Dakika
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