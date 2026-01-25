Mülakat Sistemi Eğitimde Adaleti Zedeliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mülakat Sistemi Eğitimde Adaleti Zedeliyor

25.01.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'li Türkoğlu, proje okullarındaki mülakat sistemini eleştirerek, eğitimin adaletini sorguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, liselere geçiş sürecinde proje okullarında uygulanması planlanan mülakat sisteminin eğitimde adaleti zedelediğini belirterek, "Bu uygulama çocukların emeğini yok saymak, torpil ve kayırmanın önünü açmaktır" dedi.

Selçuk Türkoğlu, paylaştığı videoda proje okullarında uygulamaya konulan mülakat sistemine  tepki gösterdi. Aylarca LGS'ye hazırlanan, ailesiyle birlikte hayatını sınava göre planlayan öğrencilerin şimdi bir de mülakata zorlandığını vurgulayan Türkoğlu, "Bu ülkenin çocukları sınav stresini iliklerine kadar yaşarken, şimdi bir de 'torpil olur mu' korkusuyla mı baş başa bırakılacak?" diye sordu.

Merkezi sınavda en üst dilime giren öğrencilerin bile güvence altında olmadığını ifade eden Türkoğlu, proje okullarında kurulacak mülakat masalarında hangi kriterlerin esas alınacağının belirsiz olduğunu belirterek, "Ne sorulacağı, kime nasıl bakılacağı, hangi ölçütle karar verileceği meçhul. Bu, ölçme-değerlendirme değil, keyfiliktir" şeklinde konuştu.

Öğretmen atamalarında yıllardır tartışılan mülakat uygulamasını hatırlatan Türkoğlu, "Yazılı sınavdan yüksek alanlar elendi, düşük alanlar 'uygun' bulundu. Mahkemelere taşınan, yıllarca süren mağduriyetler yaşandı. Şimdi aynı yöntem 13-14 yaşındaki çocukların önüne mi konulacak?" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştireceğine de dikkat çeken Türkoğlu, "Kendini ifade etmeye özel derslerle alıştırılmış çocuklarla, kırsalda ve dar gelirli ailelerin çocukları aynı mülakat masasına oturduğunda eşit mi olacak? Devletin görevi bu farkı kapatmak değil mi?" diye konuştu.

"Bu mesele bir yönetmelik tartışmasının ötesindedir" diyen Türkoğlu,"Bu, çocukların alın terine saygı meselesidir. LGS'de başarısını kanıtlamış bir öğrencinin önüne yeni engeller koymak, 'çalışmanın bir anlamı yok' demektir. Türkiye, çocuklarına adalet, şeffaflık ve güven borçludur. Eğitimde torpil değil, emek kazanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mülakat Sistemi Eğitimde Adaleti Zedeliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:29:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mülakat Sistemi Eğitimde Adaleti Zedeliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.