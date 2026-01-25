Mülakat Sistemi Eğitimde Adaleti Zedeliyor

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, liselere geçiş sürecinde proje okullarında uygulanması planlanan mülakat sisteminin eğitimde adaleti zedelediğini belirterek, "Bu uygulama çocukların emeğini yok saymak, torpil ve kayırmanın önünü açmaktır" dedi.

Selçuk Türkoğlu, paylaştığı videoda proje okullarında uygulamaya konulan mülakat sistemine tepki gösterdi. Aylarca LGS'ye hazırlanan, ailesiyle birlikte hayatını sınava göre planlayan öğrencilerin şimdi bir de mülakata zorlandığını vurgulayan Türkoğlu, "Bu ülkenin çocukları sınav stresini iliklerine kadar yaşarken, şimdi bir de 'torpil olur mu' korkusuyla mı baş başa bırakılacak?" diye sordu.

Merkezi sınavda en üst dilime giren öğrencilerin bile güvence altında olmadığını ifade eden Türkoğlu, proje okullarında kurulacak mülakat masalarında hangi kriterlerin esas alınacağının belirsiz olduğunu belirterek, "Ne sorulacağı, kime nasıl bakılacağı, hangi ölçütle karar verileceği meçhul. Bu, ölçme-değerlendirme değil, keyfiliktir" şeklinde konuştu.

Öğretmen atamalarında yıllardır tartışılan mülakat uygulamasını hatırlatan Türkoğlu, "Yazılı sınavdan yüksek alanlar elendi, düşük alanlar 'uygun' bulundu. Mahkemelere taşınan, yıllarca süren mağduriyetler yaşandı. Şimdi aynı yöntem 13-14 yaşındaki çocukların önüne mi konulacak?" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştireceğine de dikkat çeken Türkoğlu, "Kendini ifade etmeye özel derslerle alıştırılmış çocuklarla, kırsalda ve dar gelirli ailelerin çocukları aynı mülakat masasına oturduğunda eşit mi olacak? Devletin görevi bu farkı kapatmak değil mi?" diye konuştu.

"Bu mesele bir yönetmelik tartışmasının ötesindedir" diyen Türkoğlu,"Bu, çocukların alın terine saygı meselesidir. LGS'de başarısını kanıtlamış bir öğrencinin önüne yeni engeller koymak, 'çalışmanın bir anlamı yok' demektir. Türkiye, çocuklarına adalet, şeffaflık ve güven borçludur. Eğitimde torpil değil, emek kazanmalıdır" ifadelerini kullandı.