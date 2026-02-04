Mümtaz Gövce'den İyilik Hareketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mümtaz Gövce'den İyilik Hareketi

Mümtaz Gövce\'den İyilik Hareketi
04.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde ailesini kaybeden Mümtaz Gövce, çocuk hakları derneği kurarak geleceğe umut sunuyor.

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde eşi Sena ve kızları Ece Birce (6) ile Elif Eylül'ü (10) kaybeden Mümtaz Gövce (44), kendisiyle aynı kaderi taşıyan kişilerle '6Sıfır2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği'ni kurdu. Gövce, "Gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmak istiyoruz. Kalan hayatımızı iyiliğe adadık" dedi.

Antakya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde Elit Apartmanı'nda yaşayan 4 kişilik Gövce ailesinden, iş seyahati için İstanbul'da olan Mümtaz Gövce dışında sağ kurtulan olmadı. 150 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanda eşi Sena ve kızları Ece Birce ile Elif Eylül'ü kaybeden Mümtaz Gövce, büyük acı yaşadı. Gövce'nin kızı Elif Eylül'ün enkaz altındayken gönderdiği ancak şebeke çekmediği için kendisine ulaşmayan 'Baba, annemlere ulaşamıyorum. Galiba ben de öleceğim' sesli mesajı depremin simgelerinden oldu. Aradan geçen 3 yılda hayatını iyiliğe adayan Mümtaz Gövce, kendisiyle aynı kaderi taşıyan kişilerle '6Sıfır2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği'ni kurdu.

'YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Mümtaz Gövce, "Beni ve ailemi 6 Şubat depremlerinde tanıdınız. Bugün depremin 3'üncü yıl dönümündeyiz. Ne yazık ki koskoca 3 yıl geçti. Geçmek bilmeyen, upuzun, özlem dolu bir 3 yıldan bahsediyoruz. Evimiz, Ekinci Yol üzerindeydi. Aslında Rönesans Rezidans'a da çok yakındı. Oraya yaklaşık 150 metre mesafedeki Elit Apartmanı'nda yaşıyorduk. 42 dairelik bir yapıydı ve ne yazık ki yerle bir oldu. Şu anda yargılama süreci devam ediyor" diye konuştu.

'YAŞANANLAR RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL'

6 Şubat'ın yıl dönümünün insanı her açıdan zorladığını söyleyen Gövce, "İnsanı yeniden o günlere götüren bir süreç. Rakamlar 3 yıl diyor ama bin günü aşan bu zaman dilimi bizim için hiç geçmedi. 7'nci günde eşimi ve kızlarımı enkazdan çıkarabildim. Biz deprem diyoruz, rakamlar konuşuyoruz ama yaşananlar rakamlardan ibaret değil. Sadece yıkılan binalar değil, binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan da kalan hayatını eskisi gibi sürdüremez hale geldi" ifadelerini kullandı.

Gövce, kendisiyle aynı kaderi paylaştıkları Hataylılarla kurdukları '6Sıfır2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği' ile açtıkları sınıflarla binlerce çocuğa ulaştıklarını söyleyerek, "Şimdi de 12 derslikli bir ilkokul ve 4 derslikli bir anaokulu yapmak için yola çıktık. Yeter ki çocuklar okusun. Gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmak istiyoruz. Kalan hayatımızı iyiliğe adadık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İyilik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mümtaz Gövce'den İyilik Hareketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:26:53. #7.11#
SON DAKİKA: Mümtaz Gövce'den İyilik Hareketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.