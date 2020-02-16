Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma - Son Dakika

Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG ve PKK arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında Münbiç hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. - MÜNBİÇ