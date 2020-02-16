Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma - Son Dakika

Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma

27 dakika önce

Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı.

Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma, System.String[]

Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG ve PKK arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında Münbiç hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. - MÜNBİÇ

Suriye Milli Ordusu, Münbiç, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:10 Kaynak: İHA
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Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma
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