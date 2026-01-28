Münih Güvenlik Konferansı\'nda Orta Doğu Tartışılacak

Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı Wolfgang Ischinger, Orta Doğu'nun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasının, 13-15 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) ele alınacak başlıca konular arasında yer aldığını söyledi.

Ischinger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki hemen hemen tüm aktörlerden önemli üst düzey heyetlerin konferansa katılımını beklediklerini belirterek, İsrail ve Filistin'in yanı sıra Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin katılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Konferans kapsamında bölgenin üst düzey liderleri için çok sayıda ikili ve çok taraflı toplantı fırsatı doğacağını kaydeden Ischinger, "Orta Doğu, üç hafta sonra düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nın odak noktalarından biri olacak." şeklinde konuştu.

Ischinger, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda heyetin katılmasıyla üst düzeyde fikir alışverişinin kolaylaşacağına işaret ederek, Avrupa Birliği'nin (AB) büyük krizlerin çözümünde sınırlı etkisine karşın uluslararası politikada güçlü bir aktör olma çabalarının konferansta tartışılacak konular arasında yer alacağını aktardı.

"Avrupa'nın esasen kenara itildiğini, Orta Doğu çatışmasında anlamlı ve yapıcı bir rol oynayamadığı" görüşünü paylaşan Ischinger, son birkaç yıldır bu doğrultuda Avrupalıların önemli bir girişimde bulunmadığını ifade etti.

Ischinger, "(Trump'ın) Gazze planının uygulanmasına ilişkin sonraki adımlar başlatılabildiği takdirde, bu durumun ileride tekrar değişeceğini umuyorum. Bunun Münih Güvenlik Konferansı için çok önemli bir konu olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar 20'den fazla devlet başkanı, 24 başbakan, 60'tan fazla dışişleri bakanı ve 37 savunma bakanının katılımını teyit ettiğini dile getiren Ischinger, önceki yıllardan farklı olarak, "hükümet karşıtı protestoculara yönelik baskısı" nedeniyle İran'ın konferansa davet edilmediğini söyledi.

Ischinger, "İran hükümeti bu yıl Münih'te temsil edilmeyecek. İran'daki katliamların ardından bu kararı aldık. Şu anda onların hükümetiyle görüşmeler yapmak için uygun bir zaman olmadığını düşünüyoruz. Gelecekte fırsatlar olabilir ancak şu anda uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

62. Münih Güvenlik Konferansı

Uluslararası güvenlik alanında dünyanın önde gelen forumları arasında yer alan ve 3 gün sürecek konferans, Almanya'nın Münih kentinde 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu sene 62'ncisi yapılacak ve küresel sorunların ele alınacağı konferans, dünya liderlerini, dışişleri ve savunma bakanlarını bir araya getirecek.

Organizatörler, bu yılki konferansta tartışmaların niteliğini yükseltmek amacıyla bazı önemli değişikliklere gidileceğini aktardı.

Bu kapsamda organizasyon komitesinin, küresel güvenlik meselelerine yönelik tartışmalara somut katkı sunabilecek karar alıcılar ve etkili isimlere odaklanarak katılımcı listesini iyileştirmeye karar verdiği belirtiliyor.

Ayrıca, Münih Güvenlik Konferansı'na 44 uluslararası kuruluşun başkanının da kayıt yaptırdığı ifade ediliyor.