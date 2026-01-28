Münih Güvenlik Konferansı'nda Orta Doğu Tartışılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Münih Güvenlik Konferansı'nda Orta Doğu Tartışılacak

Münih Güvenlik Konferansı\'nda Orta Doğu Tartışılacak
28.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Trump'ın Gazze planı ve Orta Doğu konuları ele alınacak.

Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı Wolfgang Ischinger, Orta Doğu'nun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasının, 13-15 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) ele alınacak başlıca konular arasında yer aldığını söyledi.

Ischinger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki hemen hemen tüm aktörlerden önemli üst düzey heyetlerin konferansa katılımını beklediklerini belirterek, İsrail ve Filistin'in yanı sıra Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin katılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Konferans kapsamında bölgenin üst düzey liderleri için çok sayıda ikili ve çok taraflı toplantı fırsatı doğacağını kaydeden Ischinger, "Orta Doğu, üç hafta sonra düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nın odak noktalarından biri olacak." şeklinde konuştu.

Ischinger, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda heyetin katılmasıyla üst düzeyde fikir alışverişinin kolaylaşacağına işaret ederek, Avrupa Birliği'nin (AB) büyük krizlerin çözümünde sınırlı etkisine karşın uluslararası politikada güçlü bir aktör olma çabalarının konferansta tartışılacak konular arasında yer alacağını aktardı.

"Avrupa'nın esasen kenara itildiğini, Orta Doğu çatışmasında anlamlı ve yapıcı bir rol oynayamadığı" görüşünü paylaşan Ischinger, son birkaç yıldır bu doğrultuda Avrupalıların önemli bir girişimde bulunmadığını ifade etti.

Ischinger, "(Trump'ın) Gazze planının uygulanmasına ilişkin sonraki adımlar başlatılabildiği takdirde, bu durumun ileride tekrar değişeceğini umuyorum. Bunun Münih Güvenlik Konferansı için çok önemli bir konu olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar 20'den fazla devlet başkanı, 24 başbakan, 60'tan fazla dışişleri bakanı ve 37 savunma bakanının katılımını teyit ettiğini dile getiren Ischinger, önceki yıllardan farklı olarak, "hükümet karşıtı protestoculara yönelik baskısı" nedeniyle İran'ın konferansa davet edilmediğini söyledi.

Ischinger, "İran hükümeti bu yıl Münih'te temsil edilmeyecek. İran'daki katliamların ardından bu kararı aldık. Şu anda onların hükümetiyle görüşmeler yapmak için uygun bir zaman olmadığını düşünüyoruz. Gelecekte fırsatlar olabilir ancak şu anda uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

62. Münih Güvenlik Konferansı

Uluslararası güvenlik alanında dünyanın önde gelen forumları arasında yer alan ve 3 gün sürecek konferans, Almanya'nın Münih kentinde 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu sene 62'ncisi yapılacak ve küresel sorunların ele alınacağı konferans, dünya liderlerini, dışişleri ve savunma bakanlarını bir araya getirecek.

Organizatörler, bu yılki konferansta tartışmaların niteliğini yükseltmek amacıyla bazı önemli değişikliklere gidileceğini aktardı.

Bu kapsamda organizasyon komitesinin, küresel güvenlik meselelerine yönelik tartışmalara somut katkı sunabilecek karar alıcılar ve etkili isimlere odaklanarak katılımcı listesini iyileştirmeye karar verdiği belirtiliyor.

Ayrıca, Münih Güvenlik Konferansı'na 44 uluslararası kuruluşun başkanının da kayıt yaptırdığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Almanya, Güncel, Münih, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Münih Güvenlik Konferansı'nda Orta Doğu Tartışılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 01:36:44. #7.11#
SON DAKİKA: Münih Güvenlik Konferansı'nda Orta Doğu Tartışılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.