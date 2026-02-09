Muradiye'de Taşımalı Eğitime Ara

VAN'IN BİR İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kaymakamlığın sanal medya hesabında yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi.