VAN'IN BİR İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA
Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kaymakamlığın sanal medya hesabında yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi.
Son Dakika › Güncel › Muradiye'de Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?