Murat Aksu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

04.02.2026 09:16
TMPK Başkanı Murat Aksu, 2025'e damga vurmuş fotoğrafları oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar devam ediyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Murat Aksu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Aksu, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını oyladı.

"Portre" özel kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli karesini seçen Aksu, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" fotoğrafını tercih eden Murat Aksu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karesini seçti.

Aksu, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin çektiği "Dolunay sefası" başlıklı kareyi oyladı.

Kareler hakkında görüş belirten Aksu, fotoğrafları çeken bütün basın mensuplarına takdirlerini sunduğunu dile getirerek, "Her biri birbirinden güzel görsel bir şölendi. Her kategoriden sadece birini seçmek zorunda olduğum için bir tane seçtim ancak hepsi seçilmeye değer muhteşem eserlerdi. Umarım Anadolu Ajansı da hepsini bir sergide sergiler ve her vatandaş bu görsel şöleni keyifle izlemiş olur. Spor kategorisinde seçtiğim fotoğrafta su kabarcıkları çok güzeldi ancak aynı zamanda Melda'nın ilham veren bir kişilik olduğunu düşünüyorum Bu yüzden ufak da olsa pozitif ayrımcılık yapıp paralimpik yüzücüyü seçmek durumunda oldum. Melda inşallah 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda güzel dereceler alacak. Çalışmaları da takdire şayan. Anadolu Ajansına, başta sayın genel müdürüm olmak üzere tüm çalışanlara tebriklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

09:43
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.