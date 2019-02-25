Son Dakika Haberleri: Murat Aydın, Kavacık Semtinde Esnafı Tek Tek Ziyaret Etti

Murat Aydın, Kavacık Semtinde Esnafı Tek Tek Ziyaret Etti

1 saat önce

Kavacık'ta esnafı ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, esnafı tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla tokalaştı.

Murat Aydın, Kavacık Semtinde Esnafı Tek Tek Ziyaret Etti, System.String[]
Kavacık'ta esnafı ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, esnafı tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla tokalaştı.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık semtinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretler kapsamında Başkan adayı Aydın, ev yemekleri yapan bir lokantaya girerek sahipleriyle yemekleri hakkında sohbet etti. Sokakta gördüğü öğrencilerle tek tek tokalaşan Aydın, kendini tanıtmayı ve onları tanımayı ihmal etmedi. Eczacısından kasiyerine, yaşlısından gencine her kesimden yoğun ilgi gören Başkan adayı Aydın, sıcak ve samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı.

Öğrencilerden Aydın'a, "İnşallah Başkan olursunuz"

Beykoz'un merkezi olması nedeniyle oldukça fazla esnaf olan Kavacık semtinde ziyaretlerini sürdüren Başkan adayı Aydın, yine yoldan geçen öğrencileri durdurdu. Gençlerle tokalaşan Aydın, kendini tanıttıktan sonra onlarla tanıştı. Partilinin Aydın'ın belediye başkan adayı olduğunu belirtmesi üzerine öğrencilerden biri, "İnşallah Başkan olursunuz" demesi Aydın'ı ve beraberindekilerin yüzünü güldürdü. Aydın ardından öğrencileri evlerine doğru uğurladı.

Vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi

Öte yandan Başkan adayı Aydın, bir marketin önünde alışveriş yaptıktan sonra dışarıya çıkan vatandaşlarla selamlaştı. Bir kadının Beykoz'da yaşadığı sorunlarını büyük bir dikkatle dinleyen Aydın, yolları yapacağını ve semtteki park sorununu çözeceğini belirtti. Yol üstünde gençlere şakalaşan Aydın daha sonra bir kuaföre girerek esnafla ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra semtten ayrıldı. Aydın'ın vatandaşlara yansıttığı sıcak ve samimi tavırları gönülleri kazandırdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:18 Kaynak: İHA

Politika
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