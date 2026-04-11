Murat Boz\'dan sahnede Hadise\'ye olay sözler: Böyle kıyafetler giyme benim karşımda

Ünlü şarkıcılar Hadise ve Murat Boz, Volkswagen Arena’da düzenlen bir etkinlikte sahneye çıktı.

İki ayrı sahnede müzikal bir düelloya imza atılan etkinlikte iki isim arasında zaman zaman atışmalar da yaşandı. Bu atışmalardan en dikkat çekici olanı ise ‘sahne kostümü’ konusunda oldu.

“BEN BİR YERİMİ AÇAMIYORUM”

İlk önce Boz, sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık eleştirilerin odağına yerleşen Hadise’ye, “Ben bir yerimi açamıyorum. Sorun o.” diyerek göndermede bulundu. Hadise ise Boz’a, “Bir dakika, bir dakika dur... Sen de o gömleğini güzel yerlere kadar açmışsın. Kasları buradan hissetmek çok güzel.” yanıtını verdi.

"BÖYLE KIYAFETLER GİYME BENİM KARŞIMDA...”

Hadise’nin seyircilerden de büyük reaksiyon alan yanıtına önce, “Bu gece karakolda biter diye düşünüyordum...” karşılığını veren Boz, devamında ise "Böyle kıyafetler giyme benim karşımda, konsantrasyonum bozuluyor." dedi.