Murat Dalkılıç: Hayallerimde müzik yoktu

Yönetmen Bora Talat Oyacı'nın sorularını cevaplayan şarkıcı, "Tek bir meslek seçme hakkım olsaydı müzisyenlik olurdu. Çünkü müzik benim için bambaşka bir dünya" ifadesini kullandı. Dalkılıç, küçükken ünlü olmayı hayal ettiğini ama bunun içinde müziğin olmadığını söyledi. Gelecek planları hakkında da konuşan Dalkılıç "Sinema veya dizi sektöründe planlanmış bir kariyerim yok. Rahat olduğum bir yerde bulunmak benim için önemli bir unsurdur. Filmde oynayayım da ödül alayım mantığında olmadım hiçbir zaman. Oyunculukla sadece tecrübe kazandırıyorum kendime. Bunu yaparken de büyük bir keyif alıyorum ve çok eğleniyorum."