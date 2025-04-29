Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı - Son Dakika
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Hukuk

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun\'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

İBB'ye yönelik ikinci dalga soruşturmasında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun, İBB soruşturmasının şüphelilerinden Ahmet Palazoğlu'nun şirketi Adstation Event Medya AŞ'den 21 Şubat 2025 günü gönderilen 600 bin TL için ''Bu firmaya hediyelik tespih tasarımı yaparak satmıştım. Bununla ilgili ödemedir'' dedi.

29.04.2025 12:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ikinci dalga soruşturmasında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı.

"HEDİYELİK TESPİH TASARLAYIP SATTIM"

Ongun, soruşturmanın şüphelileri arasında bulunan Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation Event Medya AŞ tarafından 21 Şubat 2025 tarihinde hesabına gönderilen 600 bin TL için "Adstation ile aramızda yalnızca ticari bir ilişki bulunmaktadır. Hatırladığım kadarıyla bu firmaya hediyelik tespih tasarlayıp sattım. Bu ödeme de bu ticari çalışmanın karşılığıdır. Tüm işlem belgeleri ve faturalar da mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

"OĞLUMUN BAYRAM HARÇLIĞIYDI"

Adresinde bulunan 13 bin 800 TL'lik nakit paranın kaynağı sorulan Zeynep Ayten Gözdem Ongun, "13.800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı kendimin ve etraftan aldığım borçlardan elde ettiğim ve ihtiyaç anında kullanmak üzere ikametimde bulundurduğum paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu nedenle bu miktarda bir paranın ikametimde bulunması normaldir" dedi.

"İMAMOĞLU YARDIM EDİYOR" DEDİ AMA...

Öte yandan örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı. Ancak ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı.

"PARA GÖNDERMEZSENİZ İŞLERİNİZ YÜRÜMEZ" TEHDİDİ

Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi. Bu süreçte Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı'nın temasa geçtiği firmalara Ongun'un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu, bu yöndeki iletişimlere dair adli makamların elinde tespitler bulunduğu öğrenildi.

YÜKLÜ ÖDEMELERİN HEPSİ BELGELENDİ

Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile çalışan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığını belgelediği anlaşıldı.

Murat Ongun, Politika, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • yusufkaan5:
    Arkadaş ne büyük devletiz! Ye ye bitiremediniz! Kim tek kuruş bu milletin parasını haksız yere yemişse haram zıkkım olsun! 344 7 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Sadece bu kişiler değil tüm devlet kurumlarında olduğu aşikar hangi birini soruşturacaksın ülke sağcısı solcusu beraber yolunmakta halk ta aval aval bakmakta 221 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    80 yıldır çöp çukur zihniyetinde yıllarca sürünmeye mahkum edilmiş bunu kaderine teslim edilmiş milletin neden olduğunu yıllarca avutuldugunu şimdilerde anlıyoruz.Bu ülkede banka soymak için kar maskesi, ülke soymak için Atatürk maskesi takılmış. 179 28 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    600 bin lirayı tesbihten kazanmış şu tesbih işine bizdemi başlasak acaba diye ciddi ciddi düşünüyorum 151 14 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    İstanbul’un bütün camilerine tedbir saysan bile bu kadar para yapmaz, biz de yedik 124 22 Yanıtla
  • 541133:
    tespihle bu kadar para kazanılıyorsa biz üçtük 110 13 Yanıtla
    Sevinç Ak:
    bu kafayla tespihle para kazanamazsin model tasarlarsan 600bin lira büyük firmalar için çerez.. tasarım beynin olmadığı için sen ekonomi iyi de geç 0 0
  • babasultan:
    Fatura varsa bi sıkınyı yok vergisi ödenmiş demektir, öyle üçer beşer adam alıyorlar sonra teker teker salıyorlar .. gündem dolu kalsın maksat .. yoksa ortada suç felan yok 20 97 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Sen boşver bunları, trene bakmaya devam et. 1 0
  • Erbay Mercan:
    vaybe bayram harçlığına bak 600 bin tl 54 23 Yanıtla
  • Musa:
    bu ülke rahmetli Erbakan hocamı çok arayacak bu millet bu daha başlangıç 61 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yandaş medyasınız demiştim 7 11 Yanıtla
    Ali Kublay:
    Hemen siyril pincik 1 0
  • mehmet erdem:
    Yav he he 11 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    O bu degilde ya biz aynı seffaflığı tum burokratlar ve esleri icin istesek.oluyirmu.mesela nerden buldun yasası jiye kaldırıldı.once kılık kıyafet yuruyus degisiyor sonra yanaklar kızarmaya baslıyor.parlaklık geliyor proteinden bakımdan bellikj.ne oluyoruz.avrupada hic boyle degil ama.adam basbakan bisiklete biniyor gidiyor.tarımda birinci.itibar o dur.bu degil. 6 1 Yanıtla
  • serkan güler:
    13 bn küsur para bulunmuş soegusu yapiliyor benim şirket telefonum 16 pro max arabayı vs saymıyorum bakalim bizi ne zmaan severler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı - Son Dakika
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