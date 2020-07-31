Murat Sancak: Çok isteyince bazen olmuyor

"Karagümrük'ü tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar ve bir daha bir alt lige düşmezler"

"Ayağımıza gelen kısmeti teptik"

Ercan Ata - İbrahim Kördemirci/ Ankara , -Murat Sancak, "Karagümrük'ü tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar ve bir daha bir alt lige düşmezler" dedi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup oldukları Fatih Karagümrük , maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sancak, "Tabii netice itibarıyla 2 takım oynar 1 takım çıkar. Allah da Karagümrük'e nasip etti, bize etmedi. Üzgünüz. Çok isterdik, Adana şehri, taraftarı, 81 ilden bizim çıkmamızı isteyen çok vardı ama çok isteyince bazen olmuyor, olmadı Allah nasip etmedi yapacak bir şey yok. Öncelikle Karagümrük'ü tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar ve bir daha bir alt lige düşmezler. Bu lig çok zor ve mücadele isteyen bir lig. Hele ki Play-Off'lara kalmak daha da zor. Onun için önümüzdeki yıl ilk ikiden çıkmayı hedefleyeceğiz. Kadromuzu kontrol edip takviyeler ile ilk ikiden çıkmayı hedefleyeceğiz. Futbolcularımı da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Netice itibarıyla iyi bir mücadele oldu. Ama olmadı yani dediğim gibi nasip onlarınmış. Allah yıllarını açık etsin" dedi."AYAĞIMIZA GELEN KISMETİ TEPTİK"Murat Sancak, koronavirüs pandemi sonrasında bütün takımlar arasında in iyi şekilde hazırlanan ekibin kendileri olduğunu ifade ederek, "Ama ayağımıza gelen kısmeti teptik, Altay ile 2-2 berabere kalmayıp yenmiş olsaydık belki de şu an Play-Off'u başka takımlar oynayacaktı. Pandemiden sonra bir beraberlik,beş de galibiyet ile kapattık. En büyük camialardan birisi olan Bursaspor ile berabere kalıyorsun, kendi sahanda 4-1 yeniyorsun. Bence pandemiden sonra başarılıyız. Bazı takımlar zorlandı, bazı takımlar etkilendi zaten düşme olmaması da doğru bir karardı. Hayırlısı diyelim" diye konuştu.

Başkan Murat Sancak, bundan sonraki hedefleri ile ilgili olarak ise "Arkadaşlarla oturup önümüzdeki yılı planlayacağız. Geçen geçmiştir artık önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.