Murat Tanrıöver, Hedef Grubu'ndaki Görevlerinden Ayrıldığını Duyurdu - Son Dakika
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Murat Tanrıöver, Hedef Grubu'ndaki Görevlerinden Ayrıldığını Duyurdu

Murat Tanrıöver, Hedef Grubu\'ndaki Görevlerinden Ayrıldığını Duyurdu

Sermaye piyasalarının deneyimli ismi Murat Tanrıöver, Hedef Grubu'ndaki üst düzey görevlerinden ayrılarak kurucusu olduğu MT Portföy'e tam zamanlı olarak odaklanma kararı aldı.

02.04.2025 14:03
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Sermaye piyasalarında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Murat Tanrıöver, Hedef Grubu bünyesindeki üst düzey görevlerinden 28 Mart 2025 tarihi itibarıyla ayrıldığını duyurdu. Tanrıöver, Hedef Holding A.Ş. CEO'luğu ve grup şirketleri olan İnfo Menkul Değerler A.Ş. ile Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti. Tanrıöver, bundan sonraki süreçte kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş.'deki görevine devam edecek ve tüm odağını bu şirkete verecek.

Tanrıöver, ayrılık kararının temelinde, kurucusu olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin büyümesine odaklanma isteğinin yattığını belirtti. Kuruluşundan bu yana kısa sürede hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan MT Portföy'ün yeni hedeflerine liderlik etmek istediğini vurgulayan Tanrıöver, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Enerjimi artık MT Portföy'ün büyümesine ve yeni yatırımlara yönlendireceğim. Bu nedenle Hedef Grubu'ndaki görevlerimi devretme kararı aldım."

Tanrıöver ayrıca, Hedef Grubu ile ilişkilerinin her zaman olumlu şekilde süreceğini vurgulayarak, şirketten ayrılışının dostane bir zeminde gerçekleştiğini belirtti. Hedef Holding de aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tanrıöver'e şirkete sağladığı katkılar için teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar dilemiştir. Tanrıöver, Hedef'te birlikte çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkürlerini sunarak şunları ifade etti:

"Hedef ailesine, bugüne kadar bana duydukları güven ve birlikte elde ettiğimiz başarılar için içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrı çatılar altında olsak da Hedef Grubu'nun gelecekteki başarılarını yürekten destekleyecek ve olumlu iş ilişkilerimizi sürdüreceğiz."

2024 yılında Murat Tanrıöver liderliğinde kurulan MT Portföy Yönetimi A.Ş., sektörde kısa sürede önemli bir yer edinerek hızlı bir büyüme kaydetti. Şirket, çeşitli yatırım stratejilerine sahip birden fazla yatırım fonu (örn. hisse senedi, para piyasası fonları ve değişken fonlar) hayata geçirerek yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve başarılı performansıyla dikkat çekti. MT Portföy, bağımsız bir portföy yönetim şirketi olarak menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ile özel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı alanlarında yenilikçi ürünler sunmaktadır.

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