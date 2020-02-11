Muratpaşa'da ilkyardım eğitimi - Son Dakika
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Muratpaşa'da ilkyardım eğitimi

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi ve Özel Anadolu Hastanesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ilkyardım eğitimi verdi.

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Muratpaşa Belediyesi ve Özel Anadolu Hastanesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ilkyardım eğitimi verdi.


Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde kanser ve obeziteyle mücadelede tarama ve seminer programlarının yanı sıra halk sağlığı alanında önemli eğitim çalışmalarını hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, lise öğrencilerine ilkyardım eğitimi verdi. Özel Anadolu Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim çalışması acil servis ve acil tıp hizmeti uzmanı Dr. Mustafa Tekin tarafından verildi. Dr. Tekin, doğru ilkyardım uygulamasının hayat kurtaracağının altını çizerken, gençlere okullar gibi kalabalık halde bulunan ve toplu yaşanan yerlerde karşılaşabilecekleri olaylar karşısında neler yapabileceklerini anlattı. Eğitimin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Dr. Tekin'e teşekkür çiçeği takdim etti. - ANTALYA

Anadolu Lisesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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