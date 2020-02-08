Muratpaşa'dan sedef kakma kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'dan sedef kakma kursu - Son Dakika

Muratpaşa'dan sedef kakma kursu

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'nin 'Somut Olmayan Kültürel Miras' ulusal envanterinde yer alan sedef kakma sanatını gelecek nesillere aktarmak için Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz kurs açıyor.

Muratpaşa'dan sedef kakma kursu, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'nin 'Somut Olmayan Kültürel Miras' ulusal envanterinde yer alan sedef kakma sanatını gelecek nesillere aktarmak için Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz kurs açıyor.


Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirdiği hobi ve sanat kurslarıyla çini işlemeciliği gibi geleneksel Türk el sanatlarının korunmasını ve usta-çırak ilişkisi içinde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor. Bu kapsamda, son olarak, Avni Tolunay Caddesi'nde bulunan belediyenin Kırcami Sanat Atölyesi'nde cam süs eşyası yapım kursu açan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de ASSİM'de sedef kakma kursu düzenliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin 'Somut Olmayan Kültürel Miras' ulusal envanterinde yer alan ve Kur'an muhafazası, rahle, masa, koltuk, sehpa gibi mobilyalarla birlikte çok çeşitli gündelik ürünün işlenmesinde kullanılan sedef kakmanın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan kurs için kayıtlar devam ediyor. ASSİM'de gerçekleştirilecek kurs, ücretsiz olacak. - ANTALYA

Muratpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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