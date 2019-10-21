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Muratpaşa'dan squash şampiyonluğu

1 saat önce

Muratpaşa Belediyespor, Süleyman Erol Yüzme Havuzu squash kortlarında düzenlenen Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye şampiyonluğu elde ederken 6 sporcusuyla kürsü yaptı.

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Muratpaşa Belediyespor, Süleyman Erol Yüzme Havuzu squash kortlarında düzenlenen Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye şampiyonluğu elde ederken 6 sporcusuyla kürsü yaptı.


Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Süleyman Erol Yüzme Havuzu squash kortlarında düzenlenen turnuvada 110 sporcu mücadele ederken Muratpaşa Belediyespor, 31 oyuncusuyla madalya için ter döktü. Pazar günü sona eren turnuvada Muratpaşa Belediyespor, U17 kategorisinde İpeksu Dolma'yla, U13 kategorisinde Dmitry Kolesnik'le ve U11'de Ferruh Dinçer'le Türkiye Şampiyonluğuna uzandı. Ayrıca U15 kategorisinde Efe Taşkın Türkiye ikincisi olurken U19'da Hakan Yavuz Türkiye ikincisi ve Beril Çakır da Türkiye üçüncüsü oldu. - ANTALYA

Muratpaşa, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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