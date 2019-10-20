Son Dakika Haberleri: Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon
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Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon

37 dakika önce

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Belçika'da katıldığı turnuvanın finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon, System.String[]

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Belçika'da katıldığı turnuvanın finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen Avrupa Açık turnuvasının finalinde Murray ile Wawrinka karşılaştı.

Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak'ta ameliyat edilen ve emekli olma ihtimali gündeme gelen 32 yaşındaki Murray, 2 saat 28 dakika süren finalde rakibini 3-6, 6-4, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sakatlığının ardından 7. turnuvasına katılan Murray, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk tekler zaferini yaşadı. Tecrübeli tenisçi, bir önceki şampiyonluğunu Mart 2017'de Dubai'de elde etmişti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, dünya sıralamasında 243. basamakta yer alıyor.

Andy Murray, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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