Muş Belediyesi Kale Mahallesi'nin çehresini değiştirdi - Son Dakika

Muş Belediyesi ekipleri, üst yapı çalışmalarıyla şehrin en eski yerleşim yeri olarak bilinen Kale Mahallesi'nin çehresini değiştirdi.

Dar olan yolların büyük bir kısmını genişleten belediye ekipleri, yol kenarlarına yaptığı ihata duvarlarıyla mahalleye güzel bir görünüm kazandırdı.

Ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğü Kale Mahallesi'ndeki yolların büyük bir kısmı da asfaltlanarak hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, üst yapı çalışmalarıyla şehri adeta şantiye alanına çevirdiklerini söyledi.

Kale Mahallesi'nde yapılan çalışmanın sonunda cadde ve sokakların güzel bir görünüme kavuşturulduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Muş Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda canla başla mücadele edip hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yer altı hatlarını yenilediğimiz tüm yollarımızı da asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Mahalle mahalle üst yapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz bir yandan tahrip olan yolları söküp reglaj yaparken diğer yandan tüm hazırlıkları yapılan yolların asfaltını serdiler. Kısa sürede birçok yolun asfaltını yaptık. Böylelikle köklü bir geçmişe sahip olan bu mahallemizin ulaşım sorununu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız."