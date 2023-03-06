Muş Belediyesi meclisi deprem tedbirleri kapsamında imar planları ile ilgili önemli kararlar aldı

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "6 Şubat 2023 tarihinde ülke olarak bizleri yasa boğan büyük bir felaket yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem bizleri derinden üzerken sorumluluğumuz gereği ders çıkarmamız gereken hususların olduğunu da hatırlatmıştır" dedi.

"BUGÜN ALDIĞIMIZ KARARLAR TAMAMEN SİYASET ÜSTÜ OLUP, İNSANLARIMIZIN HAYATLARINI VE GELECEKLERİNİ KORUNMAYA YÖNELİKTİR"

Muş'un deprem riski olan iller arasında yer aldığını anımsatan Başkan Asya, "1. derece deprem bölgesi olan ilimizde bu tür acıların yaşanmaması için bizlerin de alması gereken tedbirlerin olduğunun bilincindeyiz. Her ne kadar görev süremiz içerisinde imar planlarında önemli kararlar alıp hayata geçirsek de son deprem felaketi ile daha radikal kararlar almamız gerektiğini gördük. Bugün aldığımız kararlar tamamen siyaset üstü olup, insanlarımızın hayatlarını ve geleceklerini korunmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

"ÇARPIK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN İMAR PLAN NOTLARINI REVİZE EDEREK YÜKSEK KATLARA SINIRLAMA GETİRDİK"

Son 9 yılda imarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, "2013 yılında 12 kat olan kat yüksekliklerini göreve geldikten sonra 2015 yılında 10 kat, 2016 yılında 8 kat, 2017 yılında ise 6 kat ile sınırladık. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için imar plan notlarını revize ederek yüksek katlara sınırlama getirdik. Sosyal donatı alanlarının fazla olmasına özen göstererek yaşanılabilir bir Muş hedefledik. İlimizin geleceği için yaşam standartlarını yüksek tutacak sosyal donatı ve teknik alt yapı alanları ile bir bütün olarak kaliteli bir kent çevresi oluşturmak hedefledik. İki dere arasında sıkışan şehrimizin doğusunda ve batısında yeni imar alanlarının açılması için gerekli adımları attık. 2015 yılında Bayraklı Tepe bölgesinin imara açılması için gerekli çalışmaları başlattık. Akabinde Soğucak ve Donatım bölgelerinde imar uygulama çalışmalarını başlattık. Söz konusu bölgelerin imara açılmasını önümüzdeki süreçte tamamlayarak imar planlaması bitmiş, 18 uygulaması yapılmış, alt ve üstyapısı tamamlanmış bölgeleri yerleşim alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

İMAR PLAN NOTLARINA EKLENECEK MADDELEER

Başkan Asya Mart ayı meclis toplantısının 2. Oturumunda alınan kararları şu şekilde sıraladı;