Muş Belediyesi, Soğurman Deresi'nde temizlik çalışmasına başladı - Son Dakika

Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Soğurman Deresi'nde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere, Muratpaşa Mahallesi'ndeki dere yataklarının temizlenmesi için ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.

Mahalle sakinleri tarafından çöplerin atıldığı Soğurman Deresi'nin kötü kokuya neden olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Dere yataklarında biriken çöp ve çamurları kısa bir sürede temizleyerek vatandaşlara rahat bir ortam oluşturacağız. Ekipler, dere yataklarını tamamen çöp ve çamurdan arındıracak. Çöpleri dere yatağına atmayalım. Buradaki dere yatağını her yıl temizlememize rağmen vatandaşlarımız çöplerini atmaya devam ediyor. Bu atıklardan dolayı meydana gelen kötü kokular çevreyi rahatsız ediyor. Dere yataklarına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Bütün cadde ve sokaklarımızda çöp konteynırları mevcut. Her gün düzenli bir şekilde bu konteynırlardaki atıklar toplanıyor. Vatandaşlardan ricamız çöplerini konteynırlara bırakmasıdır. Muş Belediyesi olarak temiz bir Muş için elimizden geleni yapıyoruz."