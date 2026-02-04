Muş-Kulp Yolu Yeniden Açıldı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Muş-Kulp karayolu, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatılan Muş-Kulp karayolu, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu güzergahta aralıksız kar temizleme ve yol açma çalışması yürüttü. Tipi ve fırtınanın zaman zaman çalışmaları zorlaştırdığı bölgede ekipler, iş makineleri desteğiyle yolu ulaşıma hazır hale getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle seyahat güvenliği açısından geçici olarak trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. Yetkililer, sürücülerin bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. - MUŞ