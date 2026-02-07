Muş polisi 5 yılda 17 bin çocuğu sinemayla buluşturdu - Son Dakika
Kültür Sanat

Muş polisi 5 yılda 17 bin çocuğu sinemayla buluşturdu

Muş polisi 5 yılda 17 bin çocuğu sinemayla buluşturdu
07.02.2026 11:22
Muş'ta, çocukların polislere olan bakış açısının geliştirilmesi ve sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla 5 yılda 17 bin çocuk sinemayla buluşturuldu.

Muş'ta, çocukların polislere olan bakış açısının geliştirilmesi ve sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla 5 yılda 17 bin çocuk sinemayla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Valiliğin de desteğiyle 5 yıl önce hayata geçirilen "Çocuk Sineması Günleri" projesi devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şubesince yürütülen proje kapsamında, okullarından araçlarla alınan çocuklar, Emniyet Müdürlüğü konferans salonuna götürülüyor.

Burada görevlilerce seçilen animasyon filmlerini izleyen öğrenciler, daha sonra polislik mesleği hakkında bilgilendiriliyor, emniyet teşkilatını tanıma imkanı buluyor.

Şu ana kadar 17 bin çocuğa sinema keyfi yaşatan İl Emniyet Müdürlüğü, son olarak sevgi evlerinde kalanlar ile şehit ve gazi çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Polis araçlarıyla alınan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte izledikleri animasyon filmiyle eğlenceli anlar yaşadı.

"Çocukların yüzünde tebessüm oluşturabilmek en kutsal görevimizdir"

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis memuru Tutku Duvan, AA muhabirine, Muş Valisi Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli'nin destekleriyle sinema etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerle ilgili çocuklardan olumlu dönüş aldıklarını ifade eden Duvan, şöyle konuştu:

"Sinema etkinliğiyle çocukların polislere olan bakış açısını daha güven temelli ve olumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Sinemanın etkileyici gücünü de kullanarak çocuklarımıza, polislerin yalnızca bir otorite değil, onları koruyan ve her durumda yanlarında olan kişiler olduğunu göstermek istiyoruz. Bugünkü misafirlerimiz, sevgi evlerindeki çocuklarımız ile şehit ve gazi yakınlarının çocuklarından oluşmaktadır. Çocukların yüzlerinde bir nebze mutluluk, tebessüm oluşturabilmek en kutsal görevimizdir."

Duvan, "Proje başladığı günden bu yana yaklaşık 17 bin çocuğumuza ulaştık. 2026'da 2 bin çocuğumuza daha ulaşmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikle çocuklarımızda güven ve aidiyet duygularını güçlendirici kalıcı etki bırakmayı temenni ediyoruz. Etkinliklerde çocuklarımıza hediyelerimiz de oluyor." dedi.

Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Olcan da şehit çocuğu olduğunu belirtti.

Çocuklara yönelik çok güzel bir etkinliğin düzenlendiğini anlatan Olcan, "İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme sonucunda şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarını davet ettiler. 44 şehit ve gazi çocuğumuz Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada sinema izlediler. Bu etkinlik gerçekten de güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Çocuklardan Aynisa Öner de "Burada film izledik. Unutamayacağım bir gün oldu. Çok mutlu oldum. Bize hediyeler verdiler. Tüm polis ağabeylerime, ablalarıma teşekkür ederim." dedi.

Diğer öğrenciler de kendilerine güzel bir gün yaşatan polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güvenlik, Çocuk, Muş, Son Dakika

Kültür Sanat Muş polisi 5 yılda 17 bin çocuğu sinemayla buluşturdu

SON DAKİKA: Muş polisi 5 yılda 17 bin çocuğu sinemayla buluşturdu - Son Dakika
