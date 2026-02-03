Muş'ta 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan aramaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay ile "hırsızlık" suçundan 9 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
