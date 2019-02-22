Muş'ta 20 Dairenin Su Sayacı Çalındı
1 saat önce
Muş'ta iki apartmandaki 20 dairenin su sayacı çalındı.
Muş
'ta iki apartmandaki 20 dairenin su sayacı çalındı.
15 Temmuz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iki ayrı apartmanda henüz kimliği belirlenemeyen kişiler 20 dairenin su sayacını çaldı.
Sularının akmadığını ve su sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis
, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı
Apartman sakini Zeynep Tayfur, sabah saatlerinden su sayaçlarının söküldüğünü fark ettiklerini belirterek, "Apartmanda birçok kişinin su sayaçlarını götürmüşler. Şaşırdım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Su sayacını nasıl söküp götürmüşler. Mecbur yeni su saati aldık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:44 Kaynak: AA
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