Son Dakika Haberleri: Muş'ta 20 Dairenin Su Sayacı Çalındı

Muş'ta 20 Dairenin Su Sayacı Çalındı

1 saat önce

Muş'ta iki apartmandaki 20 dairenin su sayacı çalındı.

Muş'ta 20 Dairenin Su Sayacı Çalındı, System.String[]
Muş'ta iki apartmandaki 20 dairenin su sayacı çalındı.

15 Temmuz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iki ayrı apartmanda henüz kimliği belirlenemeyen kişiler 20 dairenin su sayacını çaldı.

Sularının akmadığını ve su sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

Apartman sakini Zeynep Tayfur, sabah saatlerinden su sayaçlarının söküldüğünü fark ettiklerini belirterek, "Apartmanda birçok kişinin su sayaçlarını götürmüşler. Şaşırdım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Su sayacını nasıl söküp götürmüşler. Mecbur yeni su saati aldık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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